Sullo sfratto del Circolo Il Faro un’interrogazione parlamentare

Roma, 18 mag. (askanews) – Un’interrogazione parlamentare sullo sfratto annunciato del circolo sportivo CCCP 1987 – Il Faro dai campi della Croce Rossa nei pressi di via Portuense a Roma. Ad annunciare l’iniziativa è Elio Tomassetti, presidente del Municipio XII della Capitale.

“Il Municipio non accetta che una realtà come Il Faro si spenga”, ha detto Tomassetti, “da quando ci siamo insediati abbiamo cercato una mediazione fra Croce Rossa e la società sportiva, perché qui si coltivano progetti sociali come quello di ‘Crazy for Football’, giocano i ragazzi del Cem, si permette a tutti i ragazzi di giocare, anche a chi non si può permettere di pagare oggi una scuola di calcio più onerosa.

La Croce Rossa dopo una prima apertura, con una scorrettezza istituzionale, ha chiuso i ponti a un’ipotesi di trattativa. A questo punto noi siamo disposti a fare tutto il possibile per portare la vicenda anche a livelli più alti proponendo un’interrogazione parlamentare. Il municipio farà di tutto affinché questa realtà non si fermi e cercherà soluzioni alternative”.