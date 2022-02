Sulmona, 27enne violentata per 7 ore: “Conosco bene chi mi ha fatto questo”

Orrore in ospedale a Sulmona dove si presenta una 27enne che dice di essere stata violentata per 7 lunghe ore: “Conosco bene chi mi ha fatto questo”

Orrore a Sulmona, in Abruzzo, dove una 27enne è stata violentata per 7 ore in casa da una persona che la vittima dice di conoscere: la ragazza ha sporto una circostanziata denuncia ai Carabinieri ed ha raccontato il suo calvario, spiegando che si, lei il suo aggressore sa bene chi sia.

Secondo i media locali la ragazza è arrivata in ospedale insieme al padre per farsi curare dopo l’aggressione ed ha spiegato ai sanitari del pronto soccorso di essere stata violentata da un suo conoscente.

L’arrivo in ospedale con il padre, le cure e l’allarme dei medici ai carabinieri

A quel punto e come da doverosa prassi i medici hanno allertato i Carabinieri della territoriale con modalità codificata dalle nuove norme di intervento sulla violenza sessuale.

Il ginecologo ha visitato la vittima e stilato un referto, poi la ragazza ha spiegato ai militari che il suo aggressore lei lo conosce bene.

Il racconto: “È venuto a trovarmi a casa sapendo che ero sola e mi ha stuprata per sette ore”

Un virgolettato mutuato da Reteabruzzo lo spiega molto bene: “È stato un uomo che conosco molto bene che è venuto a trovarmi a casa e approfittando che in quel momento ero sola, mi ha violentato per tante ore senza che io potessi far nulla per difendermi”.

La procura di riferimento ha aperto un fascicolo ai sensi dell’articolo 609 e successivi del Codice penale, per violenza carnale aggravata ed ora gli inquirenti sono sulle tracce dell’indiziato grave di quell’orribile reato.