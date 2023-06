Summit per la solidarietà finanziaria, Thunberg contro il fossile

Roma, 23 giu. (askanews) – C’è anche l’attivista per il clima Greta Thunberg a Parigi a margine del vertice per la solidarietà finanziaria. Thunberg a fianco di altri attivisti ha dispiegato alcuni giganteschi simboli di dollaro per chiedere la fine dei finanziamenti ai carburanti fossili.

Un vertice che riunisce a Parigi attorno al presidente francese Emmanuel Macron numerosi leader internazionali per discutere di solidarietà finanziaria, clima e povertà. Macron ha invitato come co-padrona di casa la premier di Barbados Mia Mottley. Scopo della due giorni che si chiude oggi, migliorare il sistema dei prestiti per i paesi in via di sviluppo. Fra l’emergenza climatica, la guerra in Ucraina, l’inflazione galoppante e le conseguenze della pandemia, più di 50 paesi del mondo sono vicini al default per debito e molti paesi africani spendono più di interessi e rimborsi che per la salute pubblica.