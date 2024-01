Sunak da Zelensky, firmato "accordo di sicurezza Gb-Ucraina"

Roma, 12 gen. (askanews) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e il premier britannico, Rishi Sunak, in visita a Kiev, hanno firmato un accordo di sicurezza “senza precedenti” tra i due Paesi.

Secondo il leader ucraino l’accordo – un “segnale forte” del sostegno britannico all’Ucraina con l’aumento degli aiuti militari e una fornitura di migliaia di droni – rimarrà in vigore fino all’adesione dell’Ucraina alla Nato.

“Se Putin vince in Ucraina – ha detto il premier britannico – non si fermerà qui, e i nostri oppositori nel mondo credono che non abbiamo né la pazienza, né le risorse per delle guerre di lunga durata, quindi esitate ora e incoraggeremo non solo Putin, ma anche i suoi alleati in Corea del Nord, Iran e da altre parti”.

Prima dell’incontro con il presidente Zelensky a Kiev, Sunak ha anche confermato che il Regno Unito fornirà 2,5 miliardi di sterline in aiuti militari all’Ucraina nel 2024/25, con un aumento di 200 milioni di sterline rispetto ai due anni precedenti.