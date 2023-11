Milano, 2 nov. (askanews) – Il primo ministro britannico Rishi Sunak è arriva al vertice sulla sicurezza dell’intelligenza artificiale a Bletchley Park a Londra. “L’intelligenza artificiale ha il potenziale per trasformare le nostre vite in ogni aspetto, dall’assistenza sanitaria all’istruzione e alla nostra economia”, ha dichiarato. “Grazie alle azioni che abbiamo intrapreso, questa settimana, la Gran Bretagna è ben posizionata per essere in prima linea in questo cambiamento” .