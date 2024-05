Sunak ottimista: "I Tories possono vincere le prossime elezioni"

Roma, 13 mag. (askanews) - Il primo ministro britannico Rishi Sunak si è detto ottimista sul fatto che il suo partito conservatore, i Tories, possano vincere le prossime elezioni britanniche in programma alla fine del 2024, nonostante i sondaggi diano attualmente il Labour in vantaggio. "Ad un cer...

Roma, 13 mag. (askanews) – Il primo ministro britannico Rishi Sunak si è detto ottimista sul fatto che il suo partito conservatore, i Tories, possano vincere le prossime elezioni britanniche in programma alla fine del 2024, nonostante i sondaggi diano attualmente il Labour in vantaggio.

“Ad un certo punto, nella seconda metà di quest’anno, andremo tutti a votare e faremo una scelta, non solo tra conservatori contro laburisti, o Sunak contro Starmer. Sarà una scelta tra il futuro e il passato”, ha detto durante un intervento al Policy Exchange a Londra.

“Quindi sono fiducioso che il mio partito possa avere la meglio, non per i nostri record, ma perché saremo l’unico partito che parlerà davvero del futuro e non di vaghi nobili luoghi comuni, ma di idee coraggiose e un piano chiaro che può cambiare la nostra società in meglio e ristabilire la fiducia e l’orgoglio delle persone nel nostro Paese”, ha sottolineato.