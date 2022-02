Roma, 3 feb. (askanews) – A Montecitorio suonano le campane del torrino in attesa dell’arrivo di Sergio Mattarella per la cerimonia di insediamento di fronte al Parlamento in seduta comune.

La presidente del Senato Casellati e il presidente della Camera Fico sull’ingresso ad attenderlo. Tanti affacciati alle finestre per assistere all’arrivo del presidente della Repubblica.