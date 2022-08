Rimini, 23 ago. (askanews) – Suor Azezet Habtezghi Kidane, Codirettrice di Kuchinate Tel Aviv ospite al Meeting di Rimini racconta la situazione in Medioriente. La Suora eritrea, attiva per anni in Israele, parla della necessità di guardare al volto dell’altro per un futuro di pace.