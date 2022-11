Silvia Toffanin ha avuto come ospite a Verissimo l'ormai ex suora, che oggi vive in Spagna

Vi ricordate di Suor Cristina? Esatto, proprio lei, la simpatica concorrente che nel 2014 aveva partecipato al talent show The Voice of Italy lasciando tutti senza parole cantando No One di Alicia Keys con indosso il velo religioso.

Ebbene oggi, a 8 anni di distanza dallo straordinario successo (il video della sua esibizione diventò virale e oggi ha milioni di visualizzazioni su Youtube) l’ormai ex monaca ha completamente cambiato vita.

Silvia Toffanin ha avuto la fortuna di avere Suor Cristina, pardon, Cristina Scuccia in studio a Verissimo: nel corso della sua trasmissione, in onda (con la registrazione) domenica 20 novembre i telespettatori hanno finalmente scoperto che fine ha fatto la donna, ma soprattutto perché ha deciso di appendere il velo al chiodo.

Suor Cristina: rivela perché oggi non è più una suora

A Verissimo, Cristina Scuccia si è presentata con un abito sbarazzino molto diverso da quello ben più sobrio delle suore, truccata e con i capelli sciolti.

La vocazione, stando al suo racconto, le è venuta meno negli ultimi anni a causa di una serie di fattori. Di certo, però, non è stato il successo del post talent a metterla in crisi.

Ecco le sue parole:

Il successo non ha messo in crisi la vocazione, a metterla in crisi è stato un cambiamento mio interiore. Prima non avevo grosse responsabilità all’interno della congregazione, poi sono diventata famosa e una testimone di Dio davanti al mondo. The Voice ha aperto la strada a un mio cambiamento di crescita.

Cristina ha anche rivelato che in qualche modo il colpo di grazia gliel’ha dato la pandemia. Ecco cosa ha dichiarato in merito:

Non potevo più viaggiare, mi sono fermata e guardata allo specchio. Mi sono domandata: ‘Stai bene oppure no?’ Io alla fine sono sempre quella di prima, ma con abiti diversi. Avevo paura di deludere le suore e i genitori. Mia madre non mi vedeva stare bene. Non ero serena, mi ha aiutato una psicologa, si deve chiedere aiuto quando si vede il buio. Non capivo chi fossi. Dio mai è stato in discussione, il mio mondo interiore non stava più all’interno del mio abito da suora, nelle tante regole. A un certo punto è stato come parlare due lingue diverse.

Suor Cristina: cosa fa oggi

La donna oggi, che non si pente assolutamente del suo percorso religioso (anzi) vive e lavora in Spagna, dove fa la cameriera. Per il momento non sembra voler tornare a fare musica (anche se non si sa mai) mentre per quanto riguarda l’amore ha dichiarato: