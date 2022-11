Suor Cristina non è più suora: la replica delle Orsoline della Sacra Famiglia non si fa attendere.

Suor Cristina ha lasciato la vita religiosa ed oggi è semplicemente Cristina Scuccia.

La reazione delle Orsoline della Sacra Famiglia, comunità di cui l’ex talento di The Voice faceva parte, non si è fatta attendere.

Suor Cristina non è più suora: la reazione delle Orsoline

Cristina Scuccia, ospite di Verissimo, ha confessato che non è più Suor Cristina. Ha lasciato gli abiti religiosi e ha dato il via ad un nuovo capitolo della sua vita. Abita in Spagna, dove fa la cameriera, ed è single.

Le Orsoline della Sacra Famiglia, comunità di cui lei faceva parte fino a qualche tempo fa, come hanno preso la notizia?

Raggiunte da Fanpage.it, le Orsoline della Sacra Famiglia si sono limitate a dire:

“Suor Cristina? Non abbiamo nulla da dire. Non c’è proprio niente di cui parlare”.

Una reazione glaciale, che nessuno si aspettava. Le suore avevano accettato la sua partecipazione a The Voice e l’hanno accolta in convento quando è stata investita dal successo. All’epoca, Suor Cristina raccontò: “Dopo la vittoria di The Voice ho staccato la spina. Mi sono chiusa qui, nella comunità. Ho fatto silenzio. E pregato molto. Mi sono concentrata sul fatto che dovevo rinnovare i voti temporanei, cioè sulla cosa per me più importante: tutelare la mia vita spirituale“.

Suor Cristina oggi

Anche se le Orsoline non hanno voluto commentare la nuova vita di Suor Cristina, la diretta interessata è ben felice della decisione che ha preso. Ospite di Verissimo, ha dichiarato:

“Quando vedi solo il buio ti serve qualcuno a cui chiedere aiuto. Non riuscivo più a capire chi fossi. Non ho mai messo Dio in discussione, ma la mia crescita non riusciva più a stare dentro le regole. Poi è morto mio papà, ho deciso di prendere un anno sabbatico, un anno di silenzio, di viaggiare”.

Dopo questo anno sabbatico, la Scuccia ha tolto il velo e ha iniziato un nuovo capitolo della sua vita.