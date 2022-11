Suor Cristina, perché non è più una suora: la teoria dei fan

Cristina Scuccia, anche se per tutti resta Suor Cristina, non è più una suora e mostra un aspetto completamente diverso rispetto a quello di qualche anno fa.

Sui social circola una strana teoria sul motivo per la religiosa ha tolto il velo.

Suor Cristina: perché non è più una suora?

Ospite di Verissimo, Suor Cristina, vincitrice di una vecchia edizione di X Factor, si è presentata in studio con un aspetto del tutto diverso rispetto a quello di un tempo. Non è più una religiosa, ma ha ripreso il suo nome, ovvero Cristina Scuccia, vive in Spagna e fa la cameriera.

Ha dichiarato:

“Non sono più una suora. Sì adesso sono Cristina, Suor Cristina è dentro di me, ma se sono quella di oggi è anche grazie a lei. Ho fatto un bel percorso ed è stato complesso e difficile. Ho trovato delle difficoltà e oggi ho il sorriso. Ho un sorriso carico e credo ancora di più nella vita. Ovviamente per me Dio è ancora centrale in tutto e ci credo assolutamente”.

Suor Cristina: una vera e propria metamorfosi

Capelli perfetti, trucco curato, unghie alla moda e piercing al naso: si presenta così l’ex Suor Cristina nel salotto di Verissimo.

Dio è sempre nella sua vita, ma in modo diverso. In questo momento è single, ma la scelta di lasciare l’abito religioso non ha avuto nulla a che fare con l’amore. Ha dichiarato:

“Sono single, credo nell’amore, ma non è una cosa che sto considerando adesso. Gli spasimanti? Non ti nego che senza abito qualcuno si è avvicinato. Se poi arriva l’amore non posso fermarlo. Io credo all’amore, alla vita e al colpo di fulmine. Bisogna curarsi, amarsi per poi riuscire ad amare gli altri”.

La teoria social su Suor Cristina

Dopo l’apparizione dell’ex Suor Cristina a Verissimo, il suo nome è finito in tendenza su Twitter. Nessuno si aspettava di vederla così, per cui sono nate strane teorie sul suo addio alla vita religiosa. Quella più curiosa è una, ed è collegata al like che la Scuccia ha piazzato al profilo ufficiale di Orange Is The New Black, la serie di Netflix che ha raccontato la vita in carcere e l’amore fra le due protagoniste.

Secondo alcuni, Cristina si sarebbe tolta il velo perché si sarebbe innamorata di una donna. Un fan, in difesa dell’ex suora, ha scritto: “Se per voi esporre la sessualità di una persona, andando a spulciare tra i following, facendo di fatto qualcosa che si chiama ‘fare outing’ è ironizzare e divertente. Be’ signori, cos’altro c’è da aggiungere se non che la strada da fare è davvero molto lunga? la cattiveria su questo social raggiunge sempre picchi altissimi lol“.