Roma, (Adnkronos) - "I 71mld di superbonus sono per tutte le opere finite. Concretamente ho calcolato 65mld, arriviamo a 88 euro a persona spalmati in 5 anni. Una spesa che costa ma che consentirà di risparmiare in futuro". Lo ha detto Giuseppe Conte a Quarta Repubblica. ...