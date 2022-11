Roma, 12 nov.(Adnkronos) – "Sindaco, quando vuoi e dove vuoi possiamo confrontarci sul Superbonus. Perché non si possono sparare numeri a caso e lasciare Forza Italia a difendere una misura che è stata un volano incredibile per il Paese". Così Stefano Patuanelli dei 5 Stelle replica via twitter al sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, che ha definito "giusta" la linea di azione del governo Meloni sul Superbonus.