Super Bra, il miglior reggiseno push up senza spalline: recensione

Super Bra è il primo reggiseno push up, grazie al quale sentirsi comode e a proprio agio, in ogni circostanza.

Super Bra è un reggiseno push up innovativo, diverso dal reggiseno tradizionale, non solo per il materiale utilizzato nella sua realizzazione, ma anche per la sua capacità di valorizzare il seno e permettere ad ogni donna di indossare abiti scollati, con le spalle scoperte, senza alcun disagio grazie alla mancanza delle spalline.

Super Bra

Ogni donna ha sempre sognato un reggiseno che le valorizzasse il seno e la scollatura e che, allo stesso tempo, la facesse sentire comoda e ad agio sotto ogni ambito indossato. Se questo desiderio, fino a poco tempo fa, non poteva essere realizzato a causa della conformazione dei reggiseni tradizionali, oggi, grazie a Super Bra, può essere realizzato.

Super Bra è disponibile in tre diversi colori (grigio, rosa carne e nero) e diverse taglie (S – M – L – XL), affinché possa adattarsi ad ogni donna, indipendentemente dalla dimensione del seno e il colore preferito. Non sono però queste caratteristiche a rendere Super Bra unico nel suo genere.

Super Bra funziona?

Rispetto ai reggiseni tradizionali, Super Bra si distingue per il materiale di composizione, altamente traspirante, affinché la pelle possa respirare indipendentemente dalle temperature esterne, per la sua caratteristica antiscivolo, affinché ogni donna che lo indossa possa trovare comfort e agio sotto ogni vestito indossato e in ogni occasione, per le fibbie (anteriore e posteriore) regolabili grazie ai ganci a quattro file, per garantire una vestibilità migliore, e la mancanza delle spalline, per poter finalmente indossare abiti scollati, con le spalle scoperte, senza che lo stile ne risenta.

Super Bra utilizzi

Gli utilizzi di Super Bra sono gli stessi utilizzi di un reggiseno tradizionale poiché la vera differenza si cela nel pregiato materiale di composizione del reggiseno, che lascia la pelle libera di respirare e rigenerarsi, la mancanza delle spalline, così che noi tutte possiamo indossare abiti scollati, con le spalle scoperte, senza alcuna caduta di stile… Basti pensare ai reggiseni tradizionali che si presentano con quelle fasce, a volte spesse, che fuoriescono dall’abito e non permettono alle donne di indossare gli abiti che desiderano.

Super Bra è ergonomico, si adatta alla forma del seno, lo sorregge e lo valorizza e ogni donna, indossandolo, si sentirà comoda e a proprio agio, indipendentemente dalla circostanza e l’abito che indossa. Provare per credere!

Super Bra, dove acquistare

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Super Bra è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile da questo link. Per prenotare Super Bra è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto, senza tralasciare alcun dettaglio, e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati di acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente presso il vostro domicilio, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Super Bra è in promozione a 59,99 €, per tre reggiseni in tre diversi colori, anziché 109,00 €. Infine, per quanto riguarda il contrassegno, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna del pacco.

Super Bra, recensione e testimonianze

Quelle che seguono sono alcune delle tante testimonianze che abbiamo raccolto dal sito ufficiale e dai social.

Monica, 32 anni – Latina

Ho un seno abbondante e, da tempo, ero alla ricerca di un reggiseno che riuscisse a valorizzarlo, senza crearmi alcun disagio. Super Bra è stato per me una vera scoperta! Materiale di realizzazione pregiato, possibilità di regolare le fibbie, sia posteriori che anteriori, colori per ogni occasione e comfort in ogni circostanza! Assolutamente consigliato.

Roberta, 45 anni – Milano

Super Bra è il reggiseno che ho sempre sognato di avere! Ho sempre amato gli abiti scollati e quelli con le spalle scoperte, ma non ho mai potuto seguire questa moda a causa dei reggiseni tradizionali che noi tutte sappiamo come essere fatti. La possibilità di poter regolare le fibbie, poi, è una vera rivoluzione! Regalerò Super Bra anche a mia sorella!

