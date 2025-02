Super! e la onlus Fare x bene danno voce ai ragazzi contro bullismo

Roma, 4 feb. (askanews) – Il 7 febbraio si celebra la Giornata contro il bullismo e il cybullismo, fenomeno in crescita che riguarda soprattutto giovani e giovanissimi. Per l’occasione, Super!, il brand di intrattenimento di Paramount Italia dedicato a bambini e ragazzi, e l’associazione “Fare x bene”, hanno unito le forze per parlarne con i ragazzi a scuola, auspicando che il dialogo e l’educazione possano essere strumenti per prevenire e contrastare questi fenomeni.

Durante la programmazione di Super!, andranno in onda delle clip con la creator Iris Di Domenico in cui alcuni ragazzi racconteranno come hanno vissuto il bullismo nella loro vita quotidiana (fino a domenica 9 febbraio ogni giorno alle ore 19:30 su Super, canale 47 del dtt e tivusat e 625 di Sky).

All’interno delle clip, registrare presso La Città dei Bambini e dei Ragazzi di Genova, i partecipanti saranno invitati a creare dei “Codici Ninja”, ispirati ai valori fondamentali delle celebri Tartarughe Ninja: lealtà, coraggio, collaborazione e determinazione.

La partecipazione della Città dei Bambini e dei ragazzi al progetto rientra nella collaborazione tra Costa Edutainment e Paramount che vede le Tartarughe Ninja presenti sul percorso della struttura rivolta alle famiglie dalla primavera 2024, e risponde alla volontà di Costa Edutainment di unirsi al messaggio di lotta al bullismo e al cyberbullismo per aiutare le giovani generazioni nella costruzione di una società più inclusiva. E dal 10 febbraio la serie “I Racconti delle Tartarughe Ninja” sarà in onda su Super, canale 47 del dtt e tivusat e 625 di Sky, dal lunedì al venerdì alle ore 17:45.