Super green pass al lavoro, Costa: “Estensione ragionevole per incentivare vaccinazioni”

Si fa sempre più strada l'ipotesi di estendere il super green pass a tutti i luoghi di lavoro: lo ha confermato il sottosegretario Costa.

Il sottosegretario Andrea Costa ha definito ragionevole l’estensione del super green pass ai luoghi di lavoro. Dato che il governo ha deciso di affrontare un percorso graduale, ha continuato, crede che si proseguirà su questa strada e si arrivi ad estendere il certificato verde a tutti i lavoratori.

Costa sul super green pass a lavoro

Intervistato durante la trasmissione Controcorrente in onda su Rete Quattro, l’esponente del governo ha evidenziato che la misura avrebbe lo scopo di incentivare le vaccinazioni. “Un incremento importante c’è stato negli ultimi giorni anche per quanto riguarda le nuove somministrazioni“, ha aggiunto, e l’obbligo di essere vaccinati o guariti per accedere ai luoghi di lavoro rappresenterebbe un ulteriore stimolo a convincere i 5 milioni di italiani non ancora immunizzati.

Il green pass e il super green pass, ha sottolineato Costa, hanno consentito al paese di proseguire in modo graduale verso il ritorno alla normalità tanto che In Italia è sostanzialmente tutto aperto a differenza di altri paesi che hanno introdotto il lockdown. “Siamo stati i primi a introdurre l’obbligo vaccinale per alcune categorie, ci siamo assunti la responsabilità di fare certe scelte e non escludo che questo obbligo venga esteso anche ad altre categorie“, ha rimarcato.

Costa sul super green pass a lavoro e la terza dose

Il sottosegretario si è infine espresso sulla terza dose, spiegando che le evidenze scientifiche suggeriscono una protezione alta nei confronti della variante Omicron. Con gli ultimi provvedimenti che il governo ha adottato per gestire al meglio la pandemia, ha concluso, “abbiamo voluto dare anche un segnale importante a quei cittadini che si sono sottoposti al richiamo” riducendo la quarantena se positivi ed evitandola in caso di contatto stretto con un contagiato.