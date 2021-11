Super green pass, Bassetti: “Andava introdotto 2-3 settimane fa, ora è anche troppo tardi”

Secondo Bassetti il super green pass andava introdotto giorni fa: ora rischia di essere tardivo e di recare gli effetti sperati tra troppo tempo.

L’infettivologo del San Martino di Genova Matteo Bassetti ha commentato le ultime ipotesi sul decreto che il governo varerà in settimana per contenere i contagi: tra queste l’introduzione di un super green pass per vaccinati che, a suo dire, giunge tardi e avrebbe dovuto essere introdotto prima.

Bassetti sul super green pass

Intervistato durante la trasmissione Storie Italiane n onda su Rai Uno, l’esperto ha affermato che la scelta del certificato verde differenziato per vaccinati e non vaccinati “sarebbe stata efficace ma andava fatta 2-3 settimane fa per vederne i frutti, ora è anche tardi“. Si è poi schierato contro le restrizioni estese a tutti i cittadini perché, a suo dire, equivarrebbe a combattere una guerra con clava e pietra quando si hanno già a disposizione i carri armati, intendendo con quest’ultimo i vaccini da lui definiti come “l’unica arma contro la pandemia“.

Bassetti sul super green pass e i no vax

A tal proposito si è espresso contro chi non si è ancora immunizzato manifestando la necessità di scindere una componente violenta e criminale da chi è scettico e nutre dubbi sul siero anti Covid. “Queste ultime vanno convinte mentre le prime vanno colpite con la legge in quanto, in questo momento, stanno compiendo dei reati“.

Attualmente i non vaccinati sono 14 milioni, cifra di cui “a mio parere non ci possiamo permettere di fare a meno, visto che la quarta ondata è già iniziata con numeri importanti“.