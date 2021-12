Super Green pass, boom di vaccinazioni: nuove regole da domani

La data di entrata in vigore del super Green Pass si avvicina e con essa aumenta sempre di più il numero di vaccinati

Da domani, 6 dicembre 2021, entrerà in vigore il nuovo Decreto che prevede il super Green pass. Vi saranno ulteriori strette per coloro che non sono vaccinati e per questo c’è stato un boom di persone vaccinate negli ultimi giorni.

Effetto super Green pass, aumentano le vaccinazioni

Il timore di non poter accedere a strutture che garantiscono la vita sociale ha portato ad accelerare sulle vaccinazioni. Con i numeri che abbiamo attualmente, siamo uno degli Stati con il più alto tasso di vaccinati. Come riportato dall’Adnkronos, ad aver completato il ciclo vaccinale sono state 45.771.130, pari all’84,75% della popolazione over 12. I vaccinati con una sola dose sono 47.366.068, cioè l’87,70% della popolazione over 12.

E ad oggi sono state inoculate 98,4 milioni di dosi di vaccino. Oltre 8 milioni di persone sono già vaccinate con la terza dose.

Dove sarà valido il super Green pass

Le regole che cambieranno riguardano per lo più l’accesso nei luoghi in cui si sviluppa la vita sociale. Bar, ristoranti, discoteche, cinema e teatri saranno off limits per i non vaccinati, sarà infatti necessario il super Green pass per accedervi che appartiene solo a coloro che sono guariti dal Covid-19 o sono vaccinati.

Per queste attività ovviamente il super Green pass vale a partire dalla zona bianca. Per altre attività come piscine, palestre e centri sporti, il super Green pass entrarà in vigore solo a partire dalla zona gialla in poi. Discorso analogo per musei, biblioteche ed archivi. Una novità del Decreto è la richiesta del Green pass per accedere sui mezzi pubblici come tram, metro, treno e autobus.

I luoghi esenti dal super Green pass

Esenti da questo provvedimento sono invece le cerimonie come battisimi, matrimoni e tutte le festività religiose. Anche per le strutture alberghiere non verrà mai chiesto il super Green pass, ma solo il Green pass semplice, ottenibile anche con tampone negativo. Stesso discorso vale per il lavoro, che è sacrosanto. È stato sciolto anche iI nodo dei ristoranti delle strutture alberghiere e delle mense. Si potrà accedere in questi due luoghi con Green pass semplice.