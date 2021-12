Super green pass, le regole dal 6 dicembre per la zona bianca, gialla, arancione e rossa

Come cambiano le regole delle zone bianche, gialle, arancioni e rosse con l'introduzione del super green pass?

A partire da lunedì 6 dicembre entrerà in vigore il Super Green pass, la certificazione rilasciata ai cittadini vaccinati contro il Covid e guariti dall’infezione: come cambiano le regole delle zone colorate?

Super green pass, come cambiano le zone: bianco e giallo

In zona bianca non cambierà nulla in termini di attività aperte e spostamenti, ma chi avrà il green pass base (quello ottenibile con il tampone) potrà soltanto prendere aerei, mezzi pubblici e trasporti come i treni ad AV, andare nei ristoranti all’aperto e negli impianti sciistici, entrare in alberghi e spogliatoi, frequentare piscine e palestre ma non accedere a cinema, teatri, ristoranti al chiuso, stadi, discoteche, feste e cerimonie pubbliche.

Questi ultimi locali saranno infatti accessibili solo dai guariti e dai vaccinati.

In zona gialla entrerà in vigore l’obbligo di indossare mascherina all’aperto e, solo per i possessori di green pass base, di essere al massimo in quattro commensali al tavolo nei ristoranti e nei bar al chiuso.

Super green pass, come cambiano le zone: arancione e rosso

In zona arancione tutte le attività per cui, fino al 6 dicembre, era prevista la chiusura rimarranno aperte ma solo ai guariti e ai vaccinati.

Sempre per questi ultimi non sarà valido il divieto di uscire dal comune di residenza.

La zona rossa, infine, è l’unica in cui i divieti valgono per tutti, a prescindere dal pass che si possiede. Le norme prevedono la chiusura di bar e ristoranti (consentiti asporto e consegna a domicilio) e di tutti i negozi ritenuti non essenziali e il divieto di uscire di casa se non per lavoro, necessità o salute.