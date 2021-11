Super Green Pass per vaccinati e guariti, il governatore altoatesino Kompatscher spinge per adottare il modello viennese: “Come la regola 2G in Austria”

L’idea sarebbe quella di un super Green Pass per vaccinati e guariti e a lanciarla come via anche italiana è stato il governatore altoatesino Arno Kompatscher: “Come la regola 2G in Austria”. Che cose significa G2? È una sorta di sigla che si rifà ai termini tedeschi tedesche Geimpft (vaccinato) e Genessen (guarito).

Il Super Green Pass proposto da Kompatscher sul modello austriaco

Insomma, Kompatscher risente dell’abiguità geografica del territorio che governa e vorrebbe che l’Italia copiasse l’Austria che dell’Alto Adige è seconda “alma mater”. Un Super Green Pass quindi che garantirebbe la frequentazione di bar, hotel e ristoranti solo ai vaccinati, mentre per gli altri scatterebbe il lockdown light che Vienna ha messo in atto da lunedì 8 novembre.

Kompatscher e il Super Green Pass: “Lo abbiamo chiesto a Roma”

Ha spiegato Kompatscher: “Abbiamo chiesto a Roma di consentire vantaggi per i vaccinati, come già avviene in alcuni paesi europei con la regola 2-G, ormai siamo nel pieno della quarta ondata”. Dal canto suo l’assessore alla sanità Thomas Widmannr ha sottolineato come i ricoveri siano triplicati ed ha ribadito l’appello ai cittadini a rispettare le regole anti contagio che “spesso vengono dimenticate. È probabile anche un aumento in terapia intensiva”.

In Italia come in Austria con un Super Green Pass invocato da Arno Kompatscher

Le nuove regole di Vienna sono rigide: nessun accesso per chi non ha ricevuto il vaccino o non è guarito a bar e ristoranti, luoghi pubblici, hotel, strutture sportive, impianti sciistici, eventi culturali, visite a parenti o amici in ospedali e case di riposo. Per quanto riguarda l’Italia il consigliere del ministero della Salute Walter Ricciardi ha proposto lo stop al Green pass per chi fa solo il tampone.