Super Green pass, Pregliasco: “Salva il Natale, ma continuiamo a usare le mascherine”

Il virologo Fabrizio Pregliasco ha commentato positivamente il nuovo decreto che prevede l'introduzione del super Green pass

Con il nuovo decreto previsto per il 6 dicembre 2021, sarà introdotto il super Green pass (o Green pass rafforzato). L’ambizione di tale provvedimento è quella di riuscire a contenere la curva dei contagi e salvare il Natale. Il noto virologo Fabrizio Pregliasco ha commentato positivamente questa decisione presa dal governo Draghi.

Super Green pass, parla il Professor Pregliasco

Il professor Pregliasco ha parlato in una diretta di Fanpage.it su Youtube, commentando il provvedimento del governo in questo modo: “Il Super Green Pass è un’azione anticipata, fatta per la paura di quanto successo nel passato, così da scongiurare una ipotesi di chiusura durante le festività natalizie“. Il professore ha spiegato anche che rispetto agli altri Paesi europei siamo messi molto meglio in quanto abbiamo avuto un’adesione maggiore alla campagna vaccinale.

Super Green pass, Pregliasco: occhio ai ricoveri

Il Professor Pregliasco ha comunque lanciato un allarme: le terapie intensive. Ormai per entrare in una zona di colore diverso dal bianco e quindi di rischio più alto, bisogna tenere d’occhio i ricoveri ospedalieri. I dati nazionali sono ancora molto bassi rispetto alla soglia, ma in alcune regioni si osserva già un aumento dei ricoveri.

Non solo super Green pass: bisogna utilizzare sempre la mascherina

Secondo Fabrizio Pregliasco, la mascherina è fondamentale per proteggerci dal virus ed evitare che questo si diffonda ulterioremente. Nella sua intervista, infatti, ha proseguito dicendo che “quanto più siamo attenti, meglio è. Va bene il Super Green Pass, ma continuiamo a usare la mascherina. Uno dei rischi delle prossime settimane infatti è lo shopping: la calca durante gli acquisti all’aperto è un pericolo se non si usa la mascherina“.