Con l'introduzione del super green pass, da lunedì 6 dicembre 2021, si assiste a un nuovo record di certificati scaricati: sono 1,3 milioni.

Per contenere la diffusione del Covid-19, da lunedì 6 dicembre è in vigore il super green pass, valido solo per chi ha ricevuto il vaccino. I primi controlli sono risultati piuttosto soft, ma si registra un nuovo record di certificati scaricati e di prime dosi somministrate.