Super Green pass, si va verso l’obbligo per baristi e ristoratori

Si sta decidendo se anche i titolari di bar e ristoranti dovranno avere obbligatoriamente il super Green pass

La platea di coloro che dovranno essere in possesso del super Green pass potrebbe ulteriormente aumentare. Si discuterà oggi, 12 gennaio 2022, in Senato, l’emedamento proposto dal senatore dem Dario Stefàno.

Super Green pass, sarà obbligatorio anche per i titolari di bar e ristoranti?

Tale emendamento al Decreto Covid, già approvato in Commissione Bilancio al Senato, propone stesse regole per clienti e titolari. Si deciderà dunque se rendere o meno obbligatorio il super Green pass anche ai titolari e gestori di bar e ristoranti, che finora sono stati sempre esclusi da tale norma.

L’emendamento sull’estensione del super Green pas spiegato dal suo promotore

La ratio dietro quest’emendamento è spiegata proprio dal senatore Stefàno, che ha affermato: “Con questa norma abbiamo chiarito che chiunque lavori tra i tavoli di un ristorante o dietro il bancone di un bar, sia esso il proprietario o un dipendente, è tenuto a espletare l’obbligo vaccinale, a tutela dei clienti: l’obiettivo resta quello di evitare i contagi a colazione, pranzo o cena nelle strutture di ristorazione, a tutto vantaggio anche dei lavoratori e dei titolari“.

A cosa serve il super Green pass

Attualmente, il super Green pass, è valido per tutti coloro che vogliono svolgere attività sociali, sportive o culturali. Bisogna essere vaccinati o guariti dal Covid per poter mangiare in un ristorante o prendere un caffè al bar, sia all’aperto che al chiuso. Anche per accedere ad un museo, in una palestra o una piscina, sarà obbligatorio il super Green pass. I no vax, inoltre, non potranno accedere nemmeno ai trasporti, sia pubblici che privati, sia di breve che di lunga percorrenza.

Restano consentite solo attività considerate di prima necessità, come andare a fare la spesa, andare in farmacia o andare dal medico. Si potrà ovviamente uscire all’aria aperta anche se non si è in possesso del super Green pass.