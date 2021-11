Super Green Pass, Zaia: zone a colori e divieti per non vaccinati

Roma, 22 nov. (askanews) – “Io penso che la soluzione alla fine sarà rappresentata dal fatto che, primo, non possiamo chiudere, quindi avendo noi ancora una classificazione per zone, oggi siamo in zona bianca, passeremo alla gialla, all’arancione e alla rossa, ma già arrivando all’arancione vuol dire chiudere i confini comunali, vuol dire chiudere i ristoranti, tutta una serie di misure, chiudere i teatri, i cinema. Per evitare questo si punterà a questo Green Pass ‘rafforzato’, dove i vaccinati potranno comunque ancora accedere, immagino finirà così, nei ristoranti in zona arancione o rossa, e chi non è vaccinato avrà delle limitazioni”: così il presidente del Veneto, Luca Zaia, ospite di Che Tempo che fa da Fabio Fazio su Rai3.

