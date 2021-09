Super Mario film 2022: cast, trama, quando esce, dove vederlo in streaming

Il film con protagonista Super Mario uscirà nel corso del 2022. Scopriamo insieme la trama della pellicola, il cast e la data di uscita

Il film che avrà come personaggio principale Super Mario, l’idraulico di origine italiana più famoso al mondo, uscirà nel corso del 2022. Ecco quae sarà la trama, chi sono gli attori che daranno la voce ai protagonisti e quando e dove sarà possibile vederlo.

Super Mario film 2022: la trama

Per il momento si sa ancora molto poco sulla trama del film in uscita nel 2022 su Super Mario.

La Nintendo, società creatrice del gioco e che avrà un ruolo importante anche nella produzione della pellicola, non ha ancora svelato nulla sulla trama del film dedicato all’idraulico di origine italiana.

Potrebbe ancora una volta dover procedere al salvataggio della principessa peach, oppure affrontare una nuova sfida nel suo mondo animato, ma per adesso è ancora tutto segreto.

Super Mario film 2022: il cast

Quello che si sa fino ad ora è però il cast del film, o per meglio dire gli attori molto famosi che presteranno la loro voce e la loro competenza per i personaggi animanti protagonisti della pellicola.

Chris Pratt, noto per la sua parte in Jurassic Park, darà la voce a Super Mario, il suo fedele assistente Luigi avrà la voce di Charlie Day, noto attore di commedie hollywoodiane.

La vincitrice dell’Emmy nel 2021 Anya Taylor-Joy sarà invece la principessa Peach, mentre Jack Black (School of Rock) sarà il cattivo Bowser.

Super Mario film 2022: quando esce

Anche se non si hanno notizie certe sulla data di uscita del film Super Mario, è molto probabile che questo potrà essere visto dai suoi fan verso la fine del 2022.

Secondo le ultime indiscrezioni, il film potrebbe uscire a dicembre del 2022, e non si esclude che il giorno scelto potrebbe essere Natale del 2022, un degno regalo per i bambini e gli appassionati a questo videogioco.

Super Mario film 2022: dove vederlo

Il film, se tutto va come dovrebbe andare e il Covid non obbligherà ad altri lockdown, dovrebbe uscire nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, come già detto a fine 2022.

Ovviamente tutto questo dipenderà dalla situazione sanitaria mondiale e se le sale saranno aperte per il giorno pensato per far uscire la pellicola; lo scorso anno è stato molto complicato per produttori e per i cinema, e tutti sperano che l’anno prossimo la situazione possa migliorare.