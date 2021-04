Superbonus 110, arriva la proroga: cosa cambia, come funziona e qual è la scadenza?

Il superbonus del 110% dovrebbe subire una proroga a tutto il 2023: cosa cambia e quali sono le scadenze secondo le norme attuali?

Stando alle linee guida sui bonus edilizi approvate da Camera e Senato, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dovrebbe contenere la proroga al 2023del superbonus del 110% per gli interventi di efficientamento energetico: cosa cambia?

Proroga del superbonus 110%

Il Parlamento ha infatti raccomandato di prorogare a tutto il 2023 la possibilità di usufruire dell’agevolazizone senza obbligo di percentuali minime di ultimazione dei lavori. Le nuove linee guida punterebbero poi a semplificare le procedure per quanto riguarda la verifica delle regolarità urbanistica degli edifici e delle singole unità immobiliari nonché ad ammorbidire la regola del guadagno di due classi energetiche laddove sia difficile rispettarla. Si starebbe poi pensando di estendere il superbonus anche a chi esercita attività di impresa e di introdurre un’aliquota unica del 75% per tutte le altre agevolazioni immobiliari (bonus ristrutturazione, ecobonus e sisma bonus standard, bonus facciate).

Le scadenze attuali

Stando alle norme attuali, si stanno avvicinando le prime scadenze per l’ultimazione dei lavori e l’ottenimento del bonus. Per le abitazioni singole infatti c’è tempo solo fino al 30 giugno 2022 per terminare l’opera. Per i lavori in condominio ci sono sei mesi in più ma solo se entro il 30 giugno 2022 risulta pagati almeno il 60% di essi.

L’iter per effettuare questi ultimi prevede quattro punti: