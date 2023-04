Superbonus, a Palermo la protesta degli impreditori "esodati"

Palermo, 5 apr. (askanews) – Nuova protesta da parte degli esodati del superbonus. A Palermo centinaia tra imprenditori, operai e committenti, hanno manifestato davanti a Palazzo d’Orleans, sede del governo regionale. Giuseppe Piraino, imprenditore e organizzatore della protesta spiega le ragioni della mobilitazione.

“Abbiamo una situazione al collasso, sia per le imprese che per i cittadini. Ci sono persone che vivono nei cantieri o che sono fuori di casa. Nessuno ha detto la verità: nessuno ha sboccato nulla, hanno annunciato una soluzione per i crediti ma non è così”.

Siamo stanchi di essere presi in giro dicono i manifestanti, il governo deve darci una risposta, qui c’è gente che ormai sta dichiarando il fallimento, siamo civili, ma la nostra pazienza sta per finire.