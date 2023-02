Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Faccio un appello a CDM in corso ai ministri di Forza Italia: fermate il vostro Governo. Così condannate a morte migliaia di imprese, volutamente, andando contro anche alle associazioni di categoria e ai lavoratori". Lo scrive in un tweet il senatore del...

(Adnkronos) – "Faccio un appello a CDM in corso ai ministri di Forza Italia: fermate il vostro Governo. Così condannate a morte migliaia di imprese, volutamente, andando contro anche alle associazioni di categoria e ai lavoratori". Lo scrive in un tweet il senatore del M5S Stefano Patuanelli, a proposito del dl, sul tavolo del Cdm in corso, che introdurrebbe lo stop per le pubbliche amministrazioni all'acquisto di crediti fiscali legati al superbonus.