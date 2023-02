Superbonus: Bagnai (Lega), 'rischio per conti pubblici, ora tutela soldi cittadini'

Roma, 19 feb.

(Adnkronos) – “Siamo chiamati a risolvere un problema creato dal Governo Conte 2, a tutelare il bilancio dello Stato, i soldi di tutti i cittadini, da una politica scellerata fatta di promesse e annunci, che hanno illuso migliaia di famiglie col miraggio della gratuità e hanno creato gravi distorsioni del mercato". Così il deputato della Lega e vicepresidente della commissione Finanze, Alberto Bagnai.

"La circolazione dei crediti, bandiera di 5s e Pd, ha messo a serio rischio i conti pubblici: da oggi quindi, salve limitate eccezioni, i crediti non potranno più circolare.

Lo stesso impegno va prestato per tutelare le imprese oneste che hanno fidato nelle promesse del governo giallo-rosso: siamo al lavoro per garantire, con buonsenso e senza rischi, una copertura all’acquisto dei crediti delle famiglie e delle imprese, consentendo il completamento dei lavori avviati. È presto per dire con quale strumento specifico. Alla politica degli annunci e dei miraggi preferiamo un operoso silenzio e risultati concreti: per noi parleranno i risultati”.