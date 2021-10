Superbonus: Buia (Ance), 'aumento prezzi materie +300% intervenga l’Antitrust'

Milano, 15 ott. (Adnkronos) – Aumento dei prezzi senza sosta, concorrenza sleale e rischio di contenziosi. L’Ance lancia l’allarme: il superbonus del 110% e il pacchetto di incentivi legati alla casa e alla sostenibilità sta soffrendo forti anomalie di mercato e l'associazione chiede all’Antitrust di intervenire al più presto.

Ma non solo. L’associazione dei costruttori invita il governo a varare al più presto un provvedimento che dia certezze su tempi e proroghe. Le scadenze differenti tra i vari incentivi stanno scatenando la corsa dei cittadini ad aprire pratiche di ristrutturazioni con il risultato di mettere sotto pressione imprese e professionisti. Il timore è che per evitare di perdere gli incentivi si faccia tutto di fretta esponendo successivamente il settore a una lunga serie di liti legali.

''I prezzi delle materie prime continuano ad aumentare -dice all’Adnkronos il presidente dell’Ance Gabriele Buia- per alcuni prodotti come polietilene siamo oltre il 300%, il ferro oltre il 200%, è insostenibile. Anche con l'aumento dell'energia i laterizi stanno aumentando. Oltre alla tensione che c'eè sui mercati mondiali. Il garante del mercato deve intervenire per capire se ci sono difformità e nel caso evitare che vi siano speculazioni. I tempi di consegna -sottolinea- si dilatano sempre più e i prezzi sono rivisitati al momento della consegna, con variazioni continue’’.

Se viene a mancare la rispondenza tra preventivi, prezziari, tempi e investimenti fatti per le imprese le ripercussioni ''potrebbero essere pesanti e i contrasti potrebbero amplificarsi''.