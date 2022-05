Superbonus: Carabetta (M5S), 'Draghi non ci meraviglia, da mesi cerchiamo di limitare danni'

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – "Il Superbonus ha dimostrato con i fatti di essere uno strumento per le famiglie e per le imprese. Ieri Draghi in Europa si è detto contrario, la questione non è nuova e non ci meraviglia. Da mesi ormai come parlamentari interveniamo per cercare di limitare i danni delle nuove limitazioni imposte.

Limitazione che hanno creato incertezza, fermato i lavori e frenato gli investimenti. Purtroppo di mezzo ci vanno le piccole e medie imprese che vedono sfumare i loro progetti e le famiglie meno abbienti che magari avevano già previsto delle ristrutturazioni e ora si trovano bloccate". Lo dichiara Luca Carabetta, coordinatore M5S per la transizione digitale.

"La misura del Movimento Cinque Stelle è stata anche promossa dalla Commissione Europea e oggi viene sostenuta da tutto l'arco politico.

Perché quindi un governo dovrebbe dirsi contrario se – nei fatti – la maggioranza che lo compone è favorevole? È molto curioso l'essere quotidianamente accusati di volere far cadere il governo solo per il fatto di pretendere buon senso e il rispetto dei principi della transizione ecologica su cui questo stesso governo è nato", conclude il deputato.