Superbonus: Castelli, 'imprese creano occupazione, governo ascolti'

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – “In tutta Italia ci sono imprenditori che chiedono di essere ascoltati, a Genova nello specifico è nato un comitato spontaneo di imprenditori e tecnici che sono scesi in piazza per chiedere rispetto. Ho apprezzato il sindaco Bucci che ha ricevuto la delegazione di imprenditori e rappresentanti trasversali delle imprese edili, mostrando solidarietà, così come il governatore della Liguria Giovanni Toti. A livello nazionale però si continua a rimandare e non vengono prese decisioni, a ridosso di scadenze importanti come quella di questo fine mese che prevederebbe l’interruzione del superbonus per le villette unifamiliari. Queste scelte coinvolgono migliaia di aziende private e decine di aziende pubbliche. Tutte appese a un filo". Così Laura Castelli, ex vice ministro al Mef, neo portavoce del movimento 'Sud chiama Nord' fondato da Cateno De Luca.

"Bisogna smetterla di dire che le imprese fanno truffe, qui c’è gente che porta avanti il Paese, crea occupazione e mantiene intere comunità. Il superbonus sicuramente può e deve essere migliorato, ma è assurdo che da un giorno all’altro il governo decida di cambiare la norma portando migliaia di aziende al rischio fallimento. Adesso deve essere il governo a dare risposte concrete a queste persone, prima che sia troppo tardi", conclude.