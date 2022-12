Superbonus: Cattaneo, 'riaprire finestra al 31/12, Stato rispetti impegni'

Roma, 7 dic. (Adnkronos) - Sul superbonus Fi "lavora per sbloccare i crediti. Non è che vogliamo prorogare di 6 mesi, ma la data anticipata al 25 novembre" per presentare la Cilas, la comunicazione di inizio lavori, "rispetto al 31 dicembre sta creando disagi alle famiglie e no...

(Adnkronos) – Sul superbonus Fi "lavora per sbloccare i crediti. Non è che vogliamo prorogare di 6 mesi, ma la data anticipata al 25 novembre" per presentare la Cilas, la comunicazione di inizio lavori, "rispetto al 31 dicembre sta creando disagi alle famiglie e noi chiediamo che lo Stato mantenga gli impegni: quindi per noi bisogna valutare di riaprire la finestra per rendere la vita più facile" a quanti sono coinvolti. Così il capogruppo di Fi alla Camera, Alessandro Cattaneo, arrivando a Palazzo Chigi per il vertice sulla manovra.