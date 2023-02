Home > Askanews > Superbonus, Confedilizia: detrazione diventi credito d'imposta Superbonus, Confedilizia: detrazione diventi credito d'imposta

Roma, 20 feb. (askanews) – “Confedilizia non pretende che si continui con il sistema in atto, che dimostra di non essere sostenibile da parte del Paese, però chiediamo un’attenuazione del blocco della cessione, mantenendo quello relativo al sismabonus e quello per l’abbattimento delle barriere architettoniche”. Lo ha detto il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, arrivando a Palazzo Chigi per l’incontro con il Governo sul Superbonus. Confedilizia chiede anche che “per i beneficiari, cioè i proprietari, si possa trasformare la detrazione in credito d’imposta”.

