Superbonus: Conte, 'governo disonesto, cercano solo un capro espiatorio'

Roma, 14 set. (Adnkronos) – "Per disonestà Giorgia Meloni quando parla del superbonus non dice mai il ritorno che c'è stato: 88 miliardi investiti e 200 miliardi di ritorno, più i posti di lavoro creati". Così M5s Giuseppe Conte alla festa di Sinistra italiana. "Vedete come sono disonesti: Forza Italia ha presentato un emendamento per prorogare il superbonus. Fanno propaganda, attaccano il superbonus per trovare un capro espiatorio".