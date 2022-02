Superbonus, Costantini (Cna): “Contro frodi maggiori controlli”

Milano, 15 feb. (askanews) – “Occorre intervenire con urgenza per non fermare la riqualificazione del patrimonio immobiliare in linea con gli obiettivi di transizione energetica concordati con la Commissione UE e spegnere il motore della filiera delle costruzioni. Le imprese sane non temono criteri più rigidi per le asseverazioni. La cessione dei crediti d imposta è un meccanismo di grande utilità e per assicurare che i crediti immessi sul mercato siano veri devono essere certificati a monte dall Agenzia delle Entrate.

È necessario intensificare i controlli. Strumenti come i bollini invece sono inefficaci”. Così il Presidente della CNA, Dario Costantini.