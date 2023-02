Superbonus: Cottarelli, 'Meloni ha ragione, se paga Stato non è g...

Superbonus: Cottarelli, 'Meloni ha ragione, se paga Stato non è g...

Superbonus: Cottarelli, 'Meloni ha ragione, se paga Stato non è g...

Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "Per spiegare perché è stato posto un freno al superbonus Meloni ha detto che è costato 2000 euro a ogni italiano. Esatto: quando una cosa la paga lo stato non è gratis come tanti pensano, compreso molti esponenti dell'attuale coalizi...