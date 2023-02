Superbonus: Della Vedova, 'giusto intervento governo ma non crei altri d...

Superbonus: Della Vedova, 'giusto intervento governo ma non crei altri d...

Superbonus: Della Vedova, 'giusto intervento governo ma non crei altri d...

Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "Il Superbonus 110% è stato un errore populista del M5S che +Europa ha sempre denunciato. È giusto che il governo intervenga, ma lo deve fare con intelligenza, per ridurre il danno fatto e non per aggiungerne degli altri”. Lo scrive su twitter il ...