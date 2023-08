Superbonus: Dell'Olio (M5s), 'tradita anche promessa piattaforma sblocco crediti'

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – "L’ennesima sparata di Giorgia Meloni, a proposito di inesistenti maxitruffe legate al Superbonus, serve anche a coprire l’ennesima promessa tradita da parte di questo governo, ovvero la piattaforma per sbloccare i crediti d’imposta legati ai bonus edilizi. Apprendiamo infatti che Enel X, la società individuata a tale scopo all’epoca del Dl cessione crediti fiscali, si è di fatto chiamata fuori dallo sviluppo della piattaforma. Inoltre, a diversi mesi dello stesso Dl cessione crediti fiscali, non si vede ancora l’ombra di quel veicolo bancario, aperto alla partecipazione pubblica, che secondo il governo avrebbe dovuto contribuire allo sblocco di crediti fiscali che continuano a oscillare intorno ai 30 miliardi di euro". Lo dichiara in una nota Gianmauro Dell'Olio, deputato del Movimento 5 stelle e vicepresidente della commissione Bilancio.

"Risulta inoltre tradito – spiega – anche l’impegno del ministro Giorgetti, che poco prima della pausa estiva aveva incontrato l'M5S con una rappresentanza degli esodati del Superbonus garantendo un intervento normativo di cui non si vede ancora traccia. Il tutto mentre il governo si appresta a confezionare una manovra all’insegna dell’austerità, dell’ennesimo taglio alla rivalutazione delle pensioni, senza veri investimenti per la sanità pubblica e per le imprese, senza risposte per le fasce più colpite dal caro vita e dalla povertà lavorativa". "Qui l’unica truffa è quella del governo agli italiani", conclude Dell'Olio.