Superbonus, Draghi: è bloccato per le situazioni fraudolente

Roma, 11 feb. (askanews) – “Il superbonus si è fermato non per gli ostacoli sulla cessione dei crediti ma per i sequestri deliberati dalla magistratura a fronte di situazioni fraudolente che hanno raggiunto importi di 2,3 miliardi e le somme oggetto di controllo sono molto più alte”. Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa dopo il cdm.

“L’un per cento è il contributo che l’edilizia ha dato alla crescita ma senza superbonus l’edilizia funziona lo stesso ha aggiunto -.

Quelli che più tuonano oggi sulla necessità di proseguire e che le frodi non contano e bisogna andare avanti sono gli stessi che hanno scritto una legge dove è stato possibile fare quello che si è fatto senza controlli. Questa situazione si è creata perché si è costruito un sistema che prevedeva pochissimi controlli”.