Superbonus, EnergySave: opportunità anche da Pnrr e Repower Eu

Roma, 20 feb. (askanews) – “Dopo tre anni, il superbonus non sarà più il padrone del mercato dell’edilizia ma abbiamo altre grandi opportunità che stanno finalmente maturando, che sono il Pnrr per la riqualificazione della Pubblica amministrazione e Repower Eu che quest’estate uscirà con il suo primo regolamento. Nei prossimi 8 anni gli stessi attori che fanno transizione energetica devono continuare ad essere partner tra di loro per collaborare, per elevare lo standard qualitativo e affrontare i nuovi obiettivi per il 2030”.

Lo afferma Stefano De Bonis, CEO e direttore tecnico di EnergySave, parlando di Pnrr, Repower Eu e transizione energetica. Proprio EnergySave ha lanciato il progetto “fare sistema”. Un’azione essenziale in un mondo che proprio nel corso degli ultimi mesi ha evidenziato tutte le sue criticità: filiera corta, mancanza di personale per soddisfare l’aumento esponenziale della domanda e, soprattutto, assenza di una reale coesione e collaborazione tra i molti attori, sia piccoli che medi e grandi.

Risolvere queste problematiche è diventato il mantra di EnergySave, società di consulenza tecnica e ingegneristica dell’area di Monza e Brianza, che ha promosso un evento con la partecipazione, tra gli altri, di A2A, Panasonic, Edilclima, Rete Irene, Edilclima, Racco Group, Start-UP Condominio 360, Alpac.

“E’ sotto gli occhi di tutti – aggiunge De Bonis – che il nostro settore ha evidenziato delle considerevoli criticità nel momento in cui si è ritrovato ad affrontare un aumento esponenziale della domanda come mai accaduto in passato.

È essenziale per non dire vitale che ognuno debba fare la propria parte e allo stesso tempo farlo insieme per non rischiare di veder sfumare una grande opportunità per il benessere della nostra società. Benessere che si tramuta in quella che oramai è diventata celebrem, ovvero la transizione energetica, ad oggi solo in alcuni settori parteciparvi è ancora facoltativo ma che nel breve tempo diventerà obbligatorio per tutti”.