Superbonus: esame Dl alla Camera, ostruzionismo M5s con 48 iscritti a parlare

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - Ha da poco preso il via in aula alla Camera l'esame del Dl sul superbonus con l'ostruzionismo del M5S. Nell'elenco degli iscritti a parlare figurano infatti ben 48 deputati 5 stelle su 58 totali, per un massimo di 30 minuti di intervento ciascuno. ...