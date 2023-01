Home > Askanews > Superbonus, esperto: intervenire su sblocco cessione credito Superbonus, esperto: intervenire su sblocco cessione credito

Roma, 24 gen. (askanews) – “Superbonus 110: sono ancora fermi tantissimi cantieri, il problema rimane la cessione del credito. Non sappiamo più come portare liquidità nelle imprese e, soprattutto, anche verso i clienti. Tanti cantieri sono bloccati, è necessario intervenire in maniera decisiva sullo sblocco della cessione del credito. Alcune banche stanno un po’ per volta riaprendo le porte e, con qualche briciola di credito, lo stanno riacquistando”. È quanto ha affermato l’ingegnere Fabio Vidotto, tra i massimi esperti del settore e fondatore del network di professionisti Detrazionifacili.it. “Chiediamo a gran voce di ripartire in maniera decisa e di modificare la normativa sulla cessione del credito”, ha sottolineato inoltre Vidotto

