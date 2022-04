Superbonus: Fdi, governo superi blocco imposto da banche, sempre più caos

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – "Sul superbonus è sempre più caos Fratelli d'Italia chiede al governo misure urgenti per superare il blocco imposto dalle Banche per la cessione dei crediti di famiglie e imprese. Anche Unicredit e Intesa stanno bloccando il mercato dello sconto in fattura a causa dell'eccessiva mole di domande per la cessione dei crediti.

Come era prevedibile il plafond è stato ampiamente superato e ora si richiede di allungare i tempi e comunque la frammentazione del credito". Lo dichiarano i deputati di Fratelli d’Italia Lucia Albano, componente della Commissione Finanze ed Emanuele Prisco, capogruppo in commissione Affari Costituzionali.

"Dall'inizio Fratelli d'Italia – rivendicano Albano e Prisco – ha chiesto la razionalizzazione e la semplificazione del bonus con l'allungamento dei tempi per la fruizione. Purtroppo ancora una volta la maggioranza non ha prestato ascolto alle nostre proposte e come sempre a rimetterci saranno gli italiani".