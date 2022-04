Superbonus: Fraccaro, Poste riapra a imprese che hanno effettuato sconto in fattura

Roma, 21 apr. (Adnkronos) – "Poste Italiane deve riaprire immediatamente all'acquisto dei crediti derivanti dai bonus edilizi delle imprese che hanno effettuato lo sconto in fattura. La risposta resa dal sottosegretario al Mef Federico Freni in commissione Finanze alla Camera a un’interrogazione a prima firma Giovanni Currò del M5S, conferma che le società di gestione e risparmio, le società di investimento a capitale variabile, le società di intermediazione mobiliare possono acquistare crediti sui bonus edilizi provenienti da ulteriori cessioni." Lo scrive in una nota Riccardo Fraccaro, deputato del M5S e tra gli 'artefici' delle norme sul cosiddetto superbonus.

"La scelta di Poste Italiane di riavviare il servizio aprendo solo ai titolari originali del credito d'imposta e di chiudere invece alle seconde cessioni, ossia all'acquisto di crediti delle imprese che hanno anticipato le spese contando sul meccanismo dello sconto in fattura, non ha quindi alcuna ragione di essere. A maggior ragione in quanto partecipata per il 29,3% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e per il 35% da Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), a sua volta controllata dal Mef.

Lo Stato deve risolvere immediatamente questo paradosso e permettere alle migliaia di imprese, fornitori e tecnici di riprendere il respiro dopo mesi di drammatica incertezza", conclude Fraccaro.