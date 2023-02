Superbonus, il Governo convoca vertice con costruttori: domani il faccia a faccia

La bomba Superbonus è detonata ed il Governo convoca un vertice con costruttori: domani, lunedì 20 febbraio, è previsto il faccia a faccia.

Associazioni di categoria e sindacati sono sugli scudi ma l’Esecutivo ribadisce che il reset è stato una scelta necessaria. Le polemiche però ci sono e restano dopo il decreto del governo Meloni, perciò i presidenti delle categorie interessate dallo stop alla cessione dei crediti dei bonus edilizia, tra cui il Superbonus, sono stati convocati a Palazzo Chigi per domani pomeriggio dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

Superbonus, il Governo convoca un vertice

Lo fa sapere Open che spiega come “tra i principali convocati ci sono i presidenti dell’Ance Federica Brancaccio, di Confindustria, Carlo Bonomi, di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, di Confapi, Cristian Camisa e dell’alleanza delle Cooperative Italiane Maurizio Gardini”. Il decreto è già operativo e presente in Gazzetta Ufficiale e consta di tre articoli sul blocco alla cessione dei crediti e allo sconto in fattura deciso dal governo di Giorgia Meloni. Il colpo di spugna riguarda solo le operazioni avviate non entro il 16 febbraio 2023.

La nuova norma però continua a far discutere.

Ciriani: “Questione dolorosa da affrontare”

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha detto al Tg Fvg Rai.”Molti hanno passato il cerino a quelli che venivano dopo, il governo Meloni ha dovuto scegliere, non si poteva rinviare“. E ancora: “Alcune modifiche si potranno fare ma il problema è gigantesco, non poteva essere accantonato. I conti pubblici sono minacciati da una voragine di 110 miliardi di debito generati dal Superbonus.

Si tratta di una questione dolorosa che andava affrontata”.