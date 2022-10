Superbonus, il nuovo governo punta a ridurre la detrazione con la nuova manovra

Diminuzione della detrazione e controlli stringenti: ecco come cambia il Superbonus di Conte

All’alba della 19esima legislatura, il nuovo governo guidato dalla maggioranza espressa dal partito di Giorgia Meloni dovrà risolvere il nodo legato alla nuova legge di bilancio: nella lista di priorità di cui il partito di destra ha parlato durante la campagna elettorale, il Superbonus ed il reddito di cittadinanza, simboli dei governi Conte che potrebbero essere decisamente rivisti già entro il 31 dicembre.

Superbonus: si punta alla riduzione della detrazione all’80%

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il piano del nuovo governo sarebbe di diminuire truffe ed abusi tagliando la detrazione prevista dal Superbonus. La prima manovra di Fratelli d’Italia sarebbe quella di abbassare la percentuale di detrazione sulla prima casa dal 110 all’80%. Con il provvedimento introdotto durante il secondo governo Conte, i contribuenti avevano la facoltà di avere una detrazione sulla ristrutturazione nel caso fosse fatta per rendere gli edifici ecocompatibili; questo andando a diminiuire le tasse dovute allo Stato nell’arco di cinque anni o accordandosi direttamente con l’impresa edile, che può acquisire direttamente il credito fiscale che può essere poi ceduto nuovamente.

Oltre alla diminuzione dal 110 ad 80% per l’abitazione principale dal 2024 in poi, per la seconde case la diminuzione potrebbe scendere anche al 65 o 50%. Ci sarà però ovviamente una pratica di salvaguardia per quanto riguarda i cantieri che sono già stati avviati.