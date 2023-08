Superbonus: M5S, 'da Meloni bugie vergognose per coprire manovra lacrime e sangue'

Superbonus: M5S, 'da Meloni bugie vergognose per coprire manovra lacrime...

Superbonus: M5S, 'da Meloni bugie vergognose per coprire manovra lacrime...

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – “Anche oggi la Meloni ci annoia con la sua narrazione distorta, senza senso e senza alcun riscontro sul Superbonus. Siamo stanchi di sentire le solite menzogne, siamo stanchi di un governo che continua a mentire ai cittadini italiani. Da novembre 2021 a oggi la Guardia di finanza ha sequestrato crediti fiscali da Superbonus per soli 360 milioni, ovvero lo 0,5% del totale dei crediti fiscali legati al Superbonus. Il Superbonus è una norma costruita prevedendo l'asseverazione del progettista per la parte edilizia e la certificazione del fiscalista, oltre ad essere agganciata ai prezzari di riferimento DEI e a massimali scritti in norma". Lo dichiara la vicepresidente del M5S Alessandra Todde.

"Le affermazioni della Meloni – incalza – danneggiano non solo le categorie coinvolte ma la credibilità del nostro Paese. I veri truffatori sono quelli che, dopo aver difeso la misura a spada tratta negli ultimi due anni, oggi la rinnegano inventando ogni giorno una nuova menzogna. Ma i numeri sono altri e parlano chiaro. È evidente che la Meloni sta cercando banali scuse perché il governo si appresta a fare una manovra lacrime e sangue per gli italiani”.