Superbonus: Manzi (Pd), 'si blocca ricostruzione terremoto'

(Adnkronos) – "Con la scelta scellerata di cancellare lo sconto in fattura e la cessione dei crediti di imposta relativi al Superbonus e agli altri bonus edilizi, il Governo si sta assumendo una responsabilità gravissima. Si mettono deliberatamente in crisi migliaia di imprese, che rischiano il fallimento, famiglie che hanno investito e a rischio posti di lavoro. Ma la cosa più grave per i nostri territori è che si blocca la ricostruzione del cratere.

Un colpo durissimo". Lo ha affermato Irene Manzi, deputata marchigiana del Pd, a margine della conferenza stampa convocata dalla federazione provinciale del Pd Macerata sul decreto del governo in materia di cessione dei crediti.

Lo Stato -ha aggiunto- non può tradire così la fiducia riposta nei suoi confronti. Ci sono circa 8 miliardi di liquidità bloccati da mesi che mettono in pericolo la sopravvivenza di 40mila imprese del settore delle costruzioni: si rischia seriamente di bloccare 100 mila cantieri e generare incertezza per un milione di cittadini.

Solo nelle Marche saranno coinvolte 1300 imprese e più di 7000 lavoratori”.

"Per la ripresa economica è fondamentale un assetto normativo definitivo che dia alle imprese la certezza di poter lavorare senza rischi e alle famiglie di poter investire, soprattutto quelle meno abbienti che, proprio grazie ai crediti, hanno potuto accedere alle misure di riqualificazione. Una scelta devastante dal punto di vista economico e sociale. Il nuovo commissario per la ricostruzione Castelli -ha concluso Manzi- dovrebbe attivarsi ed intervenire.

Mi meraviglio, anzi, che il Governo non l’abbia preventivamente coinvolto. Qui è seriamente a rischio la ricostruzione delle aree colpite dal sisma".