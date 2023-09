Superbonus: Meloni, '-140 mld per sanità e deboli, ha pagato campagna elettorale Conte'

Roma, 13 set. (Adnkronos) – "I bonus edilizi voluti dal governo Conte sono costati 140 miliardi, mediamente una legge di bilancio di un anno -la legge più importante – vale 20-30 miliardi di euro. Questo vuol dire che sono state impiegate da 4 a 6 leggi finanziarie per il superbonus. Qualcosa non deve aver funzionato", in parte per "le stime sbagliate, doveva avere un costo ne ha avuto ben altro", in parte per "come sono state scritte le norme. Se oggi abbiamo 12 miliardi di truffe, forse quelle norme non sono state scritte bene". Lo dice la premier Giorgia Meloni, ospite di Porta a Porta nella puntata in onda questa sera.

"Poi per carità, sono sempre utili i provvedimenti in edilizia, ma quel che metti da una parte la togli a un'altra. Quando Conte diceva, in campagna elettorale, che gli italiani avrebbero ristrutturato gratuitamente, mi corre l'obbligo di segnalare che il superbonus è costato a ogni italiano, compresi i neonati e chi una cosa non ce l'ha, 2.000 euro per ristrutturare il 4% del patrimonio edilizio, compresi castelli".

Sono soldi tolti "alla sanità, alle pensioni e alle persone più in difficoltà", "140 miliardi per la campagna elettorale di Conte", affonda la premier. Si tratta di un intervento "che abbiamo pagato tanto", con il messaggio "'spenderete gratuitamente, così andranno bene le elezioni'".